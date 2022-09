Elezioni: per exit poll Meloni alle Nazionali, Schifani alle Regionali. I dati. In provincia di Ragusa affluenza circa al 50%

SICILIA: EXIT OPINIO RAI, SCHIFANI 37-41% DE LUCA 24-28% CHINNICI 15,5-19,5%, DI PAOLA 13-17%. Sarebbero queste le percentuali che riguardano le elezioni Regionali in Sicilia e che dunque porterebbero alla vittoria il candidato Renato Schifani e il Centrodestra. Alle Nazionali, secondo gli exit poll, sarebbe Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia ad aver vinto come primo partito. Ma andiamo nel dettaglio.

REGIONALI

Per gli exit poll di Opinio-Rai, Renato Schifani avrebbe vinto le elezioni in Sicilia attestandosi con una percentuale che va da 37 al 41 per cento. Il candidato del centrodestra è dato 13 punti davanti al secondo, Cateno De Luca (Sicilia Vera), tra il 24 e il 28 per cento. Segue la candidata di Pd-Cento passi, Caterina Chinnici tra il 15,5 e il 19,5 per cento, quindi il candidato del M5s Nuccio Di Paola con una percentuale tra il 13 e il 17. Gli altri due candidati (Gaetano Armao e Eliana Esposito) si attesterebbero dall’1,5 al 3,5%. In Sicilia alle 23 sono stati chiusi i seggi anche in Sicilia. Ma, a differenza del resto d’Italia, nell’isola lo spoglio inizierà domani alle 14.

NAZIONALI

Sarebbe Fratelli d’Italia il primo partito alle elezioni, secondo il sondaggio instant poll Youtrend per Sky che attribuisce al partito di Giorgia Meloni il 23.5%. Al secondo posto, il Pd al 20.3%, seguita dal M5s al 16.4, Lega al 9.6, Forza Italia al 7.8, Azione al 7.2, Verdi e Sinistra italiana al 4.1.

Per il Senato in base ai primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai la stima dei seggi, con una copertura del campione dell’80%, alle 23.00 indica per il centro destra una forchetta tra 111 e 131, per ii centro sinistra tra 33 e 53, per il movimento 5 stelle tra 14 e 34. Azione e Italia viva sono stimati tra i 4 e i 12 seggi, Italexit zero seggi, altre forze tra 3 e 5.

In base al primo Intention poll di Tecné per Quarta Repubblica, con una copertura del campione del 71%, alla Camera al centrodestra vanno 219-256 seggi mentre al centrosinistra vanno 68-104 seggi. Movimento 5 Stelle 41 -51; Azione-Italia Viva 16 – 20; Italexit per l’Italia 0 – 0

A seguire invece i dati riguardanti l’affluenza alle urne in provincia di Ragusa anche se va ricordato che a Ragusa ci sono stati problemi ai seggi, sia in città che a Marina di Ragusa. (qui l’articolo)