E' caos ai seggi elettorali di Marina di Ragusa. Gli elettori non possono votare perché non sono più iscritti in quelli che sono stati finora i loro seggi di pertinenza. Nessuno li ha però avvisati per tempo. La scoperta avviene anche dopo un'ora di fila con il risultato che in molti stanno rinunciando a votare, decidendo, arrabbiati, di andare via. "Il diritto al voto è stato messo a rischio – denuncia il consigliere comunale di Ragusa, Giovanni Gurrieri, capogruppo del Gruppo Misto – La gente fugge dai seggi 4, 26,27,28 e 29 per l'evidente mancanza di organizzazione del Comune di Ragusa. Infatti gli elettori sono costretti a lunghe attese perché sono state cambiate le sezioni di riferimento a loro insaputa. Avrebbero dovuto ricevere a domicilio il talloncino con il nuovo numero, ma ciò non è accaduto.









Da stamani si stanno vivendo momenti di totale caos con molte persone che hanno deciso di andar via e di non votare. Alcuni elettori sono residenti a Marina di Ragusa ma domiciliati a Ragusa e hanno dunque percorso quasi 30 km per venire a votare, scoprendo solo alla fine, anche dopo un'ora di coda, che non è più la loro sezione. Per scoprire la nuova loro sezione dovrebbero andare al Comune e naturalmente in molti hanno deciso di rinunciare al voto ormai stanchi di aver fatto file estenuanti, per di più inutilmente. I messi comunali stanno cercando di sopperire facendo la spola con l’ufficio elettorale per consegnare i nuovi talloncini, in alcuni casi sono state persino ritirate le vecchie tessere e in altri i votanti devono cercare in autonomia la loro sezioni: insomma il disordine totale.