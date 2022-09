Elezioni: ore 12 in provincia di Ragusa ha votato il 13% per le Regionali e 14,61% per le Nazionali. I dati Comune per Comune. Sito Regione non aggiornato

Elezioni a tutto campo in questa domenica dove il maltempo sta in fondo favorendo l’arrivo ai seggi elettorali, dove non mancano le code. Alle ore 12 secondo i dati ufficiali, per le elezioni Regionali è andato a votare il 13% degli aventi diritto al voto. Circa due punti in più rispetto alle scorse elezioni regionali. Qualcuno ha evidentemente scelto, però, di non votare per le Regionali ma di votare solo per le Nazionali, per il rinnovo di Camera e Senato. Infatti la percentuale di votanti è di poco maggiore, pari al 14,61%. Non sono mancati alcuni problemi, come quelli avvenuti a Marina di Ragusa (qui l’articolo su quanto accaduto). Da segnalare, scandalosamente, il sito della Regione Siciliana che non risulta essere aggiornato. Nel link dedicato alle elezioni risultano ancora i vecchi candidati alla presidenza. Ecco a seguire i dati Comune per Comune in provincia di Ragusa.

DATI RIGUARDANTI ELEZIONI REGIONALI

DATI RIGUARDANTI ELEZIONI NAZIONALI