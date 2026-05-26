Elezioni Ispica – Salvatore Moltisanti: “lascio per sempre la politica”. Dopo il voto che ha sancito il fallimento del Centrodestra

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Dopo l’esito elettorale che ha segnato una battuta d’arresto per il Centrodestra a Ispica, arriva una decisione destinata a lasciare il segno negli equilibri politici cittadini. Salvatore Moltisanti, da sempre uomo dell’area moderata e vicino a Forza Italia, ha annunciato attraverso un lungo messaggio pubblicato sui social il suo addio definitivo alla politica.

Parole intime, profonde, cariche di sofferenza personale e umana, che vanno oltre il semplice commento al risultato elettorale e raccontano un percorso segnato dalla malattia, dalla fatica e dalla voglia di restare in piedi nonostante tutto.

«Con questa elezione si chiude per sempre la mia vita politica», scrive Moltisanti. «Lo scrivo con il cuore pesante, ma anche con la serenità di chi sa di aver dato tutto ciò che aveva, fino all’ultima forza rimasta».

Nel suo messaggio, l’ex esponente del centrodestra racconta di essersi rimesso in gioco per due ragioni precise. La prima, profondamente personale: il bisogno di reagire dopo mesi difficili segnati da problemi di salute e sofferenza fisica. La seconda porta invece il nome di Angelo Galifi, candidato in cui Moltisanti aveva deciso di credere per “umanità, valori e correttezza”.

«Avevo bisogno di sentirmi ancora vivo. Avevo bisogno di ritrovare un senso, una scintilla, una ragione per rialzarmi ogni mattina e continuare a combattere», scrive, spiegando come questa campagna elettorale sia stata per lui molto diversa rispetto al passato.

«Non ho combattuto soltanto una campagna elettorale. Ho combattuto contro il mio corpo, contro la stanchezza, contro i dolori, contro quella spossatezza che ogni giorno cercava lentamente di spegnermi».

Un racconto personale che si intreccia inevitabilmente con il clima politico vissuto negli ultimi mesi a Ispica e con le difficoltà attraversate dal centrodestra locale dopo il responso delle urne. Ma il post di Moltisanti evita attacchi o recriminazioni e sceglie invece il tono della riflessione personale e della gratitudine.

L’ex esponente politico ringrazia la famiglia, gli amici e chi gli è rimasto accanto durante il periodo più complicato della sua vita. «A mia madre e a mio padre, che avrebbero voluto proteggermi da tutto questo, che non volevano vedermi soffrire ancora, ma che non mi hanno mai lasciato solo neanche per un istante».

Poi il passaggio più netto, quello che sancisce la chiusura definitiva di una lunga esperienza politica vissuta sempre nell’area del centrodestra cittadino.

«Oggi chiudo una pagina della mia vita che ha significato tutto per me. La politica mi ha regalato emozioni, battaglie, sogni e delusioni, ma soprattutto mi ha dato la possibilità di amare e servire la mia terra con tutto me stesso».

Moltisanti annuncia ora la volontà di dedicarsi alla propria salute, agli affetti e al volontariato, scegliendo una dimensione più privata dopo anni di impegno pubblico.

«Adesso è il momento di scegliere me stesso. Mi dedicherò al volontariato, agli altri, agli affetti sinceri, a quella vita semplice che troppo spesso ho messo da parte».

Nel finale del suo messaggio arriva anche un pensiero rivolto alla città e a chi lo ha sostenuto nel tempo: «Ispica resterà sempre casa mia. Sempre il luogo dove ho lasciato pezzi di cuore, sacrifici, sogni e lacrime».

E infine una frase che suona quasi come un testamento politico e umano: «La correttezza e l’onestà non si ostentano. Si praticano. Sempre».

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