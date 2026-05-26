Elezioni Ispica: Muraglie al primo posto e Ignazio gongola! “Un risultato politico costruito negli ultimi anni”

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Costruito negli ultimi quattro anni, quello di Pierenzo Muraglie ancora più di quello di Serafino Arena con Controcorrente, che in provincia sta spiccando il volo negli ultimi tempi con il risultato di queste amministrative ad Ispica e con l’adesione del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, al movimento di Ismaele LaVardera.

Pierenzo Muraglie è il candidato sindaco che si è presentato sotto l’egidia del civismo ma che ha avuto al fianco il deputato regionale Ignazio Abbate e che gode ancora della stima che gli ispicesi avevano in lui dieci anni fa. Al risultato della prima tornata (33,6 per cento dalle urne) si è giunti con un lavoro di “ricamo” porta a porta raggiungendo gli elettori con l’ascolto e con le idee per una Ispica che ha aperto la stagione del rinnovo delle guide amministrative nei vari Comuni della provincia iblea che il prossimo anno saranno chiamati al voto.

“Siamo estremamente soddisfatti di questo risultato. E’ un traguardo di squadra, costruito negli ultimi quattro anni insieme al gruppo che ha rappresentato realmente l’alternativa all’amministrazione uscente” – ha commentato l’onorevole Ignazio Abbate – Pierenzo Muraglie è risultato il più votato con ampio margine sul secondo e ad un passo dal raggiungimento di quel 40 per cento che sarebbe valso la vittoria diretta. Credo che i numeri parlino chiaro visto che la gente ha scelto chiaramente da che parte stare. Pierenzo Muraglie è la coerenza di chi si è speso nel ruolo di oppositore a questa amministrazione che non a caso è stata sonoramente bocciata. E’ evidente che la gente non si sente più rappresentata dalle sigle dei partiti ma preferisca dare fiducia all’uomo, alla squadra, a prescindere dal colore politico. La percentuale di scarto con il secondo è piuttosto notevole e ci permette di affrontare i prossimi quindici giorni di campagna elettorale con rinnovato entusiasmo. Sono convinto che alla fine gli ispicesi confermeranno quanto espresso inequivocabilmente in questo primo turno”.

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