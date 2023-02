Elezioni a Comiso: Liuzzo “rompe”il fronte. E’ il primo candidato di centrosinistra

Interlocuzioni nel centro sinistra ci sono state. A Comiso, c’erano anche due nomi sui quali si stava ragionando, ma a quanto pare, i due diretti interessati si sono tirati indietro: i due nomi erano quelli di Renato Meli presidente della Fondazione San Giovanni Battista e consigliere nazionale di Azione cattolica e Gaetano Gaglio professionista, attuale consigliere comunale con la lista Spiga e Articolo Uno già vicesindaco, insomma giovane politico di vecchio corso. Di Meli in realtà si vociferava anche in quel di Ragusa. Ora una accelerata improvvisa.

Liuzzo in opposizione a Maria Rita Schembari

A candidarsi a sindaco in opposizione all’attuale prima cittadina, Maria Rita Schembari esponente di centrodestra, è Salvo Liuzzo, coordinatore provinciale di Italia Viva. “Di riunioni ne abbiamo fatte parecchie – dice Liuzzo – ma senza arrivare a una conclusione. Allora ho preso una decisione, mi candido io, e vediamo se attorno alla mia candidatura riusciamo a costruire un percorso che porti alla condivisione di un programma. Porte aperte a tutti: e mi rivolgo a tutte quelle forze moderate, progressiste e riformiste, partiti e movimenti civici che attorno alla mia figura e condividendo un programma di sviluppo e prospettiva per questa città, in antitesi a questa amministrazione uscente, siano pronte a scendere in campo”.

Liuzzo già a lavoro per la sua campagna elettorale

Il telefono, dall’annuncio social della sua “autocandidatura” è stato bollente per tutta la giornata. Liuzzo quarantenne, libero professionista, già consigliere comunale e con la passione per la politica, sta già incontrando rappresentanti di movimenti civici pronti a sostenere la sua candidatura. La campagna elettorale di Comiso è già aperta con un “atto di forza” che imprime una accelerazione ad un centrosinistra che stenta a trovare sintesi. Una cosa ha messo in chiaro subito: lavorare insieme e affrontare una campagna elettorale “elegante”, nel rispetto degli avversari politici