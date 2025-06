Eleonora Incardona, la madrina che ha fatto battere il cuore del Giro d’Italia con una speciale dedica

Non solo pedali, sudore e fatica: il Giro d’Italia numero 108 si è chiuso a Roma con una nota di emozione tutta ragusana. Alla grande prova sportiva di Damiano Caruso, giunto quinto nella classifica generale, si è affiancata la presenza luminosa e intensa di Eleonora Incardona, conduttrice sportiva e madrina ufficiale della corsa rosa.

Ragusana di origine, Eleonora Incardona ha incantato il pubblico del Giro con la sua eleganza e competenza, dimostrando di essere molto più che un volto noto. Tappa dopo tappa, è stata ambasciatrice del lato umano e appassionato del ciclismo, raccontando emozioni e retroscena, vivendo il Giro non solo come testimonial, ma come una vera protagonista.

Al termine dell’ultima tappa, nella suggestiva cornice dei Fori Imperiali, Eleonora ha condiviso un pensiero toccante sui suoi canali social, dedicando il traguardo più importante alla madre, scomparsa ma sempre presente nel suo cuore:

“Roma, tappa finale di un viaggio incredibile. Essere la madrina del Giro d’Italia è stato un onore immenso. Ma il traguardo più vero oggi è dentro di me: l’ho dedicato a te, mamma. Ovunque tu sia, so che eri lì tra la folla come gli anni passati, con il tuo sorriso buono e fiero. Questa corsa è anche per te ❤️”

Una dedica sincera che ha commosso i suoi fan e non solo, dimostrando quanto l’esperienza al Giro sia stata per lei anche un percorso personale, oltre che professionale.

Con la sua bellezza, il suo garbo e la sua passione per lo sport, Eleonora ha portato un pezzetto di Ragusa in ogni tappa della corsa, completando l’orgoglio di una provincia che ha saputo distinguersi sulle strade d’Italia, con Damiano Caruso in sella e lei sul palco.

Due modi diversi di raccontare il ciclismo, ma entrambi autentici e profondamente legati a quella terra di sole e vento che è la provincia iblea. E ora che il Giro è finito, Ragusa può dirlo con fierezza: c’era, eccome se c’era.

© Riproduzione riservata