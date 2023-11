Edoardo Leo a Ragusa per Teatro in primo piano. Ecco quando







Inizia venerdì la nuova stagione di Teatro in primo piano che, anche quest’anno, si terrà al Duemila di Ragusa. Grandi protagonisti, eccellenti attori. Per una serie di rappresentazioni che si annuncia di sicuro successo. Una stagione che si prevede, insomma, straordinaria. E già basta leggere i nomi degli eccelsi attori che la caratterizzeranno per rendersene conto. Da Carlo Buccirosso a Barbara De Rossi, da Claudio Bisio a Lunetta Savino, per non parlare del fuoriclasse Edoardo Leo. Si comincia il 17 novembre con Enrico Guarneri e Nadia De Luca che proporranno l’intramontabile “Storia di una capinera” tratta dal celebre romanzo di Giovanni Verga. Si continua il 14 dicembre con un classico di Lina Wertmuller, vale a dire “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto” con Giuseppe Zeno ed Euridice Axen. Il 27 gennaio sarà la volta di Carlo Buccirosso protagonista de “L’erba del vicino è sempre più verde” mentre l’8 febbraio saliranno sul palco Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi con “Il padre della sposa”. Quindi il mattatore Claudio Bisio sarà di scena a Ragusa il 20 febbraio con “La mia vita racconta male” mentre il 9 marzo toccherà a Pippo Pattavina con “Pensaci, Giacomino!”. Quindi, l’ultimo spettacolo della stagione sarà “La madre” con Lunetta Savino. Ma l’eccezionale sorpresa, fuori abbonamento, è lo spettacolo “Ti racconto una storia” con protagonista l’eclettico Edoardo Leo, tra gli attori, registi e autori contemporanei più apprezzati del cinema italiano. Per gli abbonamenti della stagione 2023-2024 ci si può rivolgere al botteghino di via Carducci 265 aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18,30, telefono 333.5705353. Vendite online: assteatroinprimopiano.com.