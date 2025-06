Edipo Re, la tragedia che parla ai ragazzi di oggi: emozioni forti a Donnafugata

Una notte sospesa tra mito e verità. Gli studenti del Liceo Classico Umberto I di Ragusa nei giorni scorsi hanno messo in scena Edipo Re di Sofocle nel suggestivo scenario del Castello di Donnafugata, regalando al pubblico un’esperienza intensa, potente e profondamente umana.

Un risultato che non è frutto del caso, ma dell’incontro tra il talento, l’impegno e la sensibilità di giovani interpreti capaci di riportare Edipo tra noi: non più figura lontana, ma “un ragazzo contemporaneo in cerca di verità”, come ha sottolineato ancora il regista. La scenografia naturale del castello ha fatto il resto, restituendo a questa storia millenaria un’atmosfera sospesa, quasi fuori dal tempo.

A guidarli in questo viaggio nel cuore della tragedia greca è stato l’attore e regista Giuseppe Ferlito, che non ha nascosto la sua emozione per ciò che è avvenuto sul palco.

“Questi ragazzi – ha detto Ferlito – hanno affrontato uno dei testi più complessi della tragedia greca con un’intensità e una verità che raramente ho visto. Non si tratta solo di comprendere un testo antico, che già sarebbe notevole, ma di abitarlo, di renderlo vivo, necessario”.

La forza del teatro come strumento educativo

Un ruolo fondamentale lo ha avuto la professoressa Maria Grazia Di Bartolo, tutor del progetto, che ha accompagnato il gruppo con passione e competenza. Così come è stata centrale la presenza della dirigente scolastica Nunziata Barone, che da anni sostiene il progetto Teatro Classico: “Un vero e proprio investimento culturale e umano”, come lo ha definito Ferlito.

Il teatro – ha aggiunto il regista – “insegna a guardare il mondo, e se stessi, con occhi nuovi e più profondi. D’altra parte theatron è il luogo dello sguardo: ed è proprio questo sguardo critico e umano che oggi serve ai nostri giovani”.

Il teatro educa alla responsabilità, all’empatia, all’ascolto. E mette in moto quel processo di crescita che ogni vera esperienza culturale dovrebbe saper innescare.

Una tragedia eterna: la storia di Edipo

Edipo Re racconta la vicenda di un uomo che, tentando di sfuggire al proprio destino, finisce per compierlo. Edipo, re di Tebe, scopre di aver ucciso il padre e sposato la madre, inconsapevolmente. Il suo viaggio è un cammino verso la verità, segnato da colpa, dolore e lucidità. Una storia universale, che i giovani del Classico hanno saputo rendere attuale, viva e necessaria.

