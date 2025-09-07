Eclissi di Luna del 7 settembre 2025: uno spettacolo celeste osservato da Ragusa. Lo scatto di Gianni Tumino

Quella di stasera, 7 settembre 2025, è stata un’eclissi lunare particolarmente affascinante, osservabile in tutta la sua magnificenza a Ragusa. L’evento, avvenuto intorno alle ore 21:00 locali (19:00 UTC), ha regalato a tutti gli appassionati di astronomia e fotografia un’opportunità imperdibile per ammirare e immortalare il nostro satellite naturale durante il suo passaggio nell’ombra della Terra.

Dettagli dell’eclissi e condizioni atmosferiche

L’eclissi lunare di oggi ha visto la Luna entrare nella penombra terrestre, creando un’ombreggiatura parziale che ha reso l’intero disco lunare più scuro, ma senza il classico “rosso” della Luna di sangue, tipico delle eclissi totali. L’eclissi è stata ben visibile in Italia, soprattutto nelle regioni meridionali, come appunto Ragusa, dove le condizioni meteorologiche sono state favorevoli, con cieli sereni che hanno permesso di apprezzare il fenomeno in modo ottimale.

La fotografia di Giovanni Tumino

Una delle immagini più suggestive dell’eclissi è quella realizzata dal noto fotografo ragusano Giovanni Tumino, che ha documentato l’evento con grande maestria. Tumino, appassionato di fotografia astronomica e sempre attento alla cattura dei dettagli celesti, ha utilizzato una Canon EOS R5 con un obiettivo Canon RF zoom 100-500mm, scattando a una focale di 500mm, con un’apertura di f/7.1. La posa di 1/2 secondo e un ISO elevato di 6400 hanno permesso di cogliere ogni dettaglio dell’eclissi nonostante la scarsa luminosità dovuta al fenomeno celeste.

Il software utilizzato per l’elaborazione dell’immagine è stato Photoshop, dove Tumino ha effettuato un ritaglio per esaltare i dettagli principali e offrire uno scatto che mettesse in evidenza il gioco di luci e ombre che ha contraddistinto questa eclissi.

La magia dell’eclissi lunare

Le eclissi lunari non sono solo eventi astronomici, ma veri e propri spettacoli che catturano l’immaginazione degli osservatori. L’evento del 7 settembre 2025 si inserisce in una lunga tradizione di eclissi che, pur essendo eventi abbastanza frequenti, continuano ad affascinare per la loro bellezza e la loro straordinarietà.

Durante l’eclissi, la Terra si trova esattamente tra la Luna e il Sole, proiettando la sua ombra sulla superficie lunare. A seconda della posizione relativa dei tre corpi celesti, possiamo osservare eclissi totali, parziali o penombrali. Quella di oggi, pur non essendo una totale, ha comunque offerto uno spettacolo suggestivo, soprattutto grazie alla sua visibilità perfetta nelle regioni del sud Italia.

