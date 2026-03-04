In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, l’ASP di Ragusa lancia un programma articolato di iniziative dedicate alla tutela e promozione della salute femminile, coinvolgendo ospedali, consultori e servizi territoriali dell’intera provincia. L’8 marzo segna l’avvio di un percorso che si estenderà per tutto il mese, con attività gratuite di screening, consulenze specialistiche […]
“Echi di nuove storie”: letteratura e riflessione sociale nel cuore di Scicli
04 Mar 2026 10:23
“Echi di nuove storie” di Antonella Galuppi sarà presentato venerdì nella sede del Museo del Costume nei bassi del palazzo Carpentieri di via Francesco Mormino Penna a Scicli. Dialogherà con l’autrice Antonella Galuppi sarà Katia Trovato. Sarà il momento per raccontare la vita con la voce delle donne e per offrire spunti di riflessione sulla società e sul modo in cui affrontare le piccole e grandi sfide quotidiane. Senza arrendersi mai, lasciando aperta la porta della speranza.
E’ il terzo degli appuntamenti che hanno preso il lo scorso 13 febbraio per la fortunata e collaudata rassegna “I Venerdì del Museo”, organizzata ogni anno dal Museo del Costume, con l’associazione culturale “L’Isola” e l’Ecomuseo del Costume e della Terra del Bassopiano Ibleo. Quello di venedì è il terzo dei nove appuntamenti previsti che spaziano su argomenti di vario interesse culturale, dalla storia locale, alla gastronomia, dalla letteratura alla società.
© Riproduzione riservata