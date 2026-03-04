“Echi di nuove storie”: letteratura e riflessione sociale nel cuore di Scicli

“Echi di nuove storie” di Antonella Galuppi sarà presentato venerdì nella sede del Museo del Costume nei bassi del palazzo Carpentieri di via Francesco Mormino Penna a Scicli. Dialogherà con l’autrice Antonella Galuppi sarà Katia Trovato. Sarà il momento per raccontare la vita con la voce delle donne e per offrire spunti di riflessione sulla società e sul modo in cui affrontare le piccole e grandi sfide quotidiane. Senza arrendersi mai, lasciando aperta la porta della speranza.

E’ il terzo degli appuntamenti che hanno preso il lo scorso 13 febbraio per la fortunata e collaudata rassegna “I Venerdì del Museo”, organizzata ogni anno dal Museo del Costume, con l’associazione culturale “L’Isola” e l’Ecomuseo del Costume e della Terra del Bassopiano Ibleo. Quello di venedì è il terzo dei nove appuntamenti previsti che spaziano su argomenti di vario interesse culturale, dalla storia locale, alla gastronomia, dalla letteratura alla società.

