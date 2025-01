Ecco la nuova palestra scolastica a Pozzallo: un impianto sportivo rinnovato

La Provincia di Ragusa ha completato in tempi record la riqualificazione della palestra dell’Istituto “Giorgio La Pira” di Pozzallo, un intervento che si distingue per la rapidità e la qualità dei lavori. Il Direttore generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Nitto Rosso, ha ufficialmente consegnato la struttura alla dirigente scolastica Paola Barrera durante una cerimonia informale.

Un impianto sportivo rinnovato

La palestra, fondamentale per l’attività sportiva della scuola e della comunità, essendo anche sede dell’Azzurra Basket, è stata ristrutturata in meno di 60 giorni. Gli interventi hanno previsto il rifacimento della pavimentazione, con l’installazione di parquet al posto del cemento e nuovi tabelloni e canestri, insieme a tutta l’attrezzatura per l’attività agonistica.

© Riproduzione riservata