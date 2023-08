Ecco come sta cambiando il vecchio Cineplex, oggi il Madison Cinema Ragusa

Sta cambiando a Ragusa il vecchio Cineplex, dal 2021 divenuto il Madison Cinema Ragusa. E sta cambiando con un grande investimento per interventi di ammodernamento. Una cifra significativa di due milioni di euro è stata destinata alla riqualificazione e all’ammodernamento della vecchia struttura, promettendo di trasformare l’esperienza cinematografica in qualcosa di nuovo e coinvolgente.

La struttura, già operativa e aperta anche oggi, ha catturato l’attenzione del pubblico durante la stagione estiva a seguito dei lavori in corso che hanno fatto sembrare che invece fosse chiusa. Ma non è così. Si sta lavorando a pezzi, cercando di mantenere sempre attiva la struttura e dunque le proiezioni cinematografiche. Si è lavorato alla messa in sicurezza delle parti coinvolte nel processo di riqualificazione della facciata principale. Questo ha reso alcune sale accessibili, permettendo agli spettatori di continuare a godere della programmazione durante l’attesa del completamento dei lavori entro il mese di dicembre.

Il “nuovo” Madison Cinema Ragusa non sarà solo una sala cinematografica rinnovata, ma rappresenterà un passo avanti verso il futuro dell’intrattenimento. Con l’obiettivo di offrire agli spettatori una struttura all’avanguardia. Lo ha spiegato Manuele Ilari, l’imprenditore dietro questo ambizioso progetto, che nei giorni scorsi ha condiviso alcune delle novità che i fruitori potranno aspettarsi. I lavori sono iniziati all’inizio dell’estate e si prevede che saranno completati prima delle festività natalizie. Uno dei punti di forza del Madison Cinema Ragusa sarà la sala con uno schermo di diciotto metri per otto, un vero spettacolo visivo che accoglierà fino a 302 spettatori in comode poltrone regolabili. Questa sala promette di offrire un’esperienza cinematografica immersiva e coinvolgente, proprio come il cinema dovrebbe essere. Ma le novità non finiscono qui. All’interno della struttura, verrà aperto un ristorante gestito internamente. Non solo un luogo per rifornirsi prima o dopo la proiezione, ma uno spazio versatile che potrebbe persino trasformarsi in una discoteca per coloro che desiderano continuare la serata dopo aver visto un film.

La famiglia Ilari, di lunga data nel mondo del cinema sin dal 1922, ha scelto anche Ragusa come sede delle loro operazioni cinematografiche. Questa decisione è stata guidata dalla passione per il cinema e dalla fiducia nel potenziale di Ragusa come mercato in crescita, nonostante le sfide imposte dalla pandemia e la crisi del cinema. Ecco la programmazione di oggi al Madison Cinema Ragusa. Clicca qui