Ecco come sarà la nuova scuola di via Australia a Ragusa. FOTO

La nuova scuola di via Australia sarà principalmente un luogo per bambini. E’ quanto dichiarato dal sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha descritto il progetto di costruzione della nuova scuola. Si tratta di un progetto importante che vedrà il nascere di una nuova scuola in un quartiere dove si stanno insediando molte giovani famiglie.

IL PROGETTO

I lavori sono stati avviati grazie a un finanziamento Pnrr intercettato dal Comune. L’obiettivo del progetto è creare un asilo, un “luogo per bambini” facilmente riconoscibile grazie alla sua forma “a casetta,” che sarà un nuovo punto di riferimento simbolico per il quartiere e promuoverà un insediamento inclusivo. Il nuovo edificio sarà realizzato con tecniche e materiali ecosostenibili e a basso impatto ambientale, favorendo il risparmio energetico e il contenimento dei consumi d’acqua. Saranno utilizzati impianti di riscaldamento ad alta efficienza e sistemi di coibentazione per garantire un’ottimale efficienza energetica.

La struttura si sviluppa in modo regolare lungo un asse di collegamento e offre spazi comuni sia all’interno del nido che nelle aree esterne, come il giardino, per favorire le esplorazioni e le attività dei bambini.