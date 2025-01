Eccellenza girone B, il Vittoria in trasferta a Palazzolo

Il Vittoria in trasferta in casa del Palazzolo per la gara del terzo turno del girone di ritorno del campionato di Eccellenza.

Una trasferta difficile, soprattutto perché il Palazzolo è abituato a lasciare poco o nulla tra le mura amiche. Il Vittoria di renato mancini dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti, il capitano Peppe Sferrazza. Mancini dovrà dunque rivedere gli assetti della difesa in cui potrebbe trovare posto anche uno degli under presenti nell’organico della squadra. Qualche dubbio della vigilia dovuto anche ad altri due giocatori, attualmente febbricitanti. Si potrà verificare solo domani se i due saranno in grado di scendere in campo e di dare il loro contributo alla squadra.

Dopo l’ultimo turno di campionato la classifica si è accorciata. Ora solo cinque punti separano il Vittoria dalla capolista Milazzo e solo tre dal Modica, che si trova al secondo posto. Resta alle spalle l’Avola, altra squadra del gruppetto di testa. Sia Milazzo che Modica avranno domani un turno casalingo, Il Milazzo contro il Rosmarino, il Modica contro la Jonica.

“Sarà una trasferta impegnativa – spiega il presidente Vittorio Pinnolo – Il Palazzolo è una squadra ostica, all’andata giocarono molto bene e il Vittoria riuscì a vincere solo grazie a un gol realizzato al 91°. Anche domani non sarà facile”. Pinnolo analizza poi la situazione attuale. “Questo è un campionato molto equilibrato – spiega – la classifica può cambiare di settimana in settimana perché non c’è una sola favorita, ma più squadre che mirano al successo finale. Fino alla fine sarà un campionato molto combattuto”.

