E’ vivo l’anziano che nel pomeriggio di ieri era scomparso dalla sua abitazione a Sampieri

I carabinieri della Tenenza di Scicli lo hanno trovato ad appena 700 metri da casa. Non era neanche la mezzanotte allorquando i militari hanno fatto il ritrovamento nella stessa frazione di Sampieri. Giovanni Cannella, 75 anni pensionato con un passato di piccolo imprenditore agricolo, si era allontanato da casa per una passeggiata. Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe lasciato l’abitazione dove vive con la moglie senza comunicarglielo.

L’ANZIANO STA BENE, E’ STATO TRASFERITO IN OSPEDALE





Dapprima la ricerca nel vicinato, poi la decisione di denunciare la scomparsa ai carabinieri. Le ricerche sono iniziate subito ed i militari della Tenenza senza risparmio di forze hanno cercato nelle campagne intorno alla casa della famiglia Cannella.

Il ritrovamento non molto lontano dal luogo da dove si era allontanato poche ore prima. Era caduto a terra ed aveva qualche escoriazione nel corpo. In ambulanza è stato trasferito in ospedale a Modica. Le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni.