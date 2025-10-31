E venne il giorno del derby: Modica e Vittoria si affrontano al nuovo stadio “Pietro Scollo”

Sarà il derby tra Modica e Vittoria a tenere a battesimo lo stadio “Pietro Scollo” di contrada Caitina.

Tutto è pronto per una partita molto attesa che potrà dire molto sulle potenzialità e sulla forza reale di due squadre che non nascondono le ambizioni di primato in questo campionato di Eccellenza, girone B siciliano.

Il Modica aveva iniziato la stagione in modo altalenante, non sempre positivo, ma da qualche settimana sembra aver trovato la quadratura del cerchio e viaggia a sirene spiegate sia sul piano del gioco che dei risultati. Domenica sarà assente il centrocampista Maimone, infortunato. Tutti gli altri giocatori sono regolarmente a disposizione dell’allenatore Filippo Raciti.

Il ritorno al campo di contrada Caitina era molto atteso dai tifosi e una serie di coincidenze ha fatto si che sia proprio il derby a tenere a battesimo il nuovo stadio, capace di 1700 posti, uno dei migliori della categoria.

Il Vittoria ha perso la prima di campionato ed è crollato anche nella trasferta di due settimane fa contro la Messana. Domenica scorsa ha vinto ma la prestazione è stata in parte deludente, soprattutto nel secondo tempo.

La squadra sembra non aver trovato ancora un assetto positivo. Il capitano Giuseppe Sferrazza, bandiera del Vittoria delle ultime stagioni, è spesso fuori squadra. Parte dalla panchina e talvolta viene chiamato a dare man forte. Domenica scorsa, ha giocato una gara da titolare per l’assenza di Cappello, ma il forte difensore ora sarà nuovamente a disposizione dell’allenatore Giovanni Campanella.

Dall’inizio della stagione il Vittoria ha perso alcuni giocatoriì, che sono andati via in parte perché trovavano poco spazio. Nell’ordine sono andati via Mistretta e gli attaccanti Esposito, che ora gioca nel Licata e l’argentino Margaritini, che si è accasato alla Nebros e che quindi incontrerà i biancorossi da avversario.

Al loro posto è arrivato lo juniores Welle, gambiano e l’attaccante trentottenne Russotto, ex Acireale, un uomo di grande esperienza che ha giocato anche nel Catania e che ha calcato anche i campi della serie A. Russotto è già arrivato a Vittoria e potrebbe essere disponibile per la trasferta di Modica.

Domenica al Caitina tutti i giocatori sono disponibili: rientrano il centrocampista Bossa e il difensore Cappello.

Le coreografie e la festa di inaugurazione precederanno una partita che fin dalle prima battute promette grande competitività in campo. Il campionato è ancora agli inizi ma la gara di domenica potrà già dire molte cose.

