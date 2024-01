E’ un medico di Siracusa la vittima della tragedia in strada nella notte del primo dell’anno sulla Modica-Pozzallo

Angelo Giudice, 73 anni, è la vittima del tragico incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri sulla strada statale 194, la Pozzallo-Modica. Sei i feriti nello scontro frontale tra una Opel Corsa alla cui guida c’era un signore di Messina e una Fiat Tipo sulla quale viaggiavano sei persone, fra cui due bambini. E proprio uno di essi, un bimbo di 9 anni, è stato trasferito al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania per i danni provocati dall’incidente. I medici dell’ospedale catanese, per il bambino, si sono riservati la prognosi. Tutti gli altri feriti si trovano negli ospedali Maggiore-Nino Baglieri di Modica e Giovanni Paolo II dove sono stati trasferiti, con le ambulanze del 118, per le diagnosi e le cure.

Scontro frontale fra le due auto.

La salma della vittima, un medico in pensione classe 1950 di Siracusa specialista in chirurgia toracica, si trova all’obitorio dell’ospedale modicano a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sotto sequestro, quindi, la salma e sono sotto sequestro anche le due autovetture coinvolte nell’incidente. Attesa la decisione da parte del magistrato della Procura della Repubblica di Ragusa circa l’esecuzione dell’esame autoptico, o meno, sul corpo della vittima. La famiglia che viaggiava a bordo della Fiat Tipo è originaria del Siracusano mentre l’uomo che era alla guida della Opel Corsa di Messina. Proprio quest’ultimo transitava sulla strada statale da Pozzallo in direzione di Modica mentre la Fiat Tipo andava verso Siracusa. Non si esclude che la famigliola stesse facendo rientro a casa dopo aver trascorso fuori la festività di Capodanno.

I carabinieri della Compagnia di Modica, con il Nucleo operativo radiomobile che è stato impegnato per tutta la notte nei rilievi dell’incidente e nella verifica dello stato dei feriti, stanno ancora lavorando per accertare l’esatta dinamica di un tragico sinistro che ha funestato il giorno di Capodanno.

Foto: repertorio