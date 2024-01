E’ morto il giornalista pozzallese Michele Giardina. Per anni corrispondente de La Sicilia e autore di vari libri

Pozzallo piange la scomparsa di Michele Giardina, giornalista di lunga data e autore di significative opere letterarie, venuto a mancare all’età di 83 anni a causa di una malattia contro la quale ha lottato con coraggio.

Giardina ha dedicato gran parte della sua carriera al quotidiano “La Sicilia,” distinguendosi per le sue corrispondenze dettagliate e appassionate da Pozzallo. Il suo impegno giornalistico è stato una fonte preziosa di informazioni per la comunità locale, riflettendo la sua dedizione al racconto accurato.

Oltre al suo contributo giornalistico, Michele Giardina si è distinto come autore prolifico, regalando al pubblico diverse opere, alcune delle quali hanno affrontato il delicato tema del fenomeno migratorio. I suoi libri, ricchi di sensibilità e ricerca, hanno contribuito a far luce su questioni complesse e a portare avanti un dialogo importante, anche con punti di vista differenti, sulla questione.

La notizia della sua morte ha generato un profondo cordoglio nel mondo dell’informazione, con colleghi e lettori che ricordano il suo impegno costante nel documentare la vita e gli eventi della sua comunità. Condoglianze dalla redazione di Ragusaoggi.it

[image: image.png]