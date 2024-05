E’ morto Giovanni Fracanzino, sindacati della provincia in lutto

Il mondo sindacale della provincia di Ragusa è in lutto per la scomparsa di Giovanni Fracanzino, una figura di spicco che ha lasciato un segno indelebile nella comunità. Fracanzino, 64 anni, è deceduto a causa di una malattia. Risiedeva ad Acate, dove si era anche candidato a sindaco nel 2018.

Chi era Giovanni Fracanzino

Dipendente del consorzio di bonifica, Fracanzino aveva ricoperto ruoli apicali all’interno della Cisl, sia nella categoria specifica che a livello confederale. La sua carriera sindacale è stata contraddistinta da un impegno costante e profondo per i diritti dei lavoratori e per il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Inoltre, Giovanni Fracanzino aveva servito come presidente del comitato provinciale dell’Inps, contribuendo in maniera significativa alla gestione delle politiche previdenziali a livello locale. La sua dedizione e il suo lavoro lo hanno reso un punto di riferimento storico per il movimento sindacale della provincia di Ragusa.

La sua perdita lascia un grande vuoto nella comunità, che lo ricorda non solo per il suo impegno professionale ma anche per le sue qualità umane. Acate e l’intera provincia di Ragusa piangono la scomparsa di un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio degli altri e alla difesa dei lavoratori.

