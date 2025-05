È morto Alessandro Quasimodo, figlio del Nobel Salvatore: una vita per la poesia e il teatro

Si è spento a Milano Alessandro Quasimodo, figlio del Premio Nobel per la Letteratura Salvatore Quasimodo. Aveva scelto la via dell’arte, come attore, regista e soprattutto come infaticabile interprete della poesia italiana, portando nel mondo la voce del padre e quella dei grandi poeti del Novecento. Un dolore che tocca profondamente il mondo culturale italiano e non solo, ma anche la comunità di Palazzago, in provincia di Bergamo, dove Alessandro aveva una casa e un forte legame con il territorio.

Uomo colto, raffinato e instancabile, Alessandro Quasimodo ha attraversato la scena teatrale con una missione ben chiara: rendere la poesia accessibile, emozionante, viva. I suoi recital – che spaziavano da Dante a Ungaretti, da Leopardi ai lirici greci, passando per i poeti siciliani – non erano solo spettacoli, ma esperienze capaci di toccare le corde più profonde del pubblico. Alessandro Quasimodo non ha mai smesso di portare nel cuore l’eredità del padre, Salvatore, di cui è stato primo interprete, promotore e memoria vivente. Grazie a lui sono nati i Parchi Letterari dedicati a Quasimodo a Modica e Roccalumera, e ha preso vita il Museo Casa Natale del poeta, oggi luogo simbolico della cultura italiana.

Nel corso della sua carriera, ha lavorato con maestri del teatro e del cinema come Federico Fellini, Luca Ronconi, Lee Strasberg e Patrice Chéreau, dimostrando una sensibilità rara nel fondere parola, scena e sentimento. Ma ha sempre scelto di dare spazio anche ad autori meno frequentati, contribuendo a ridare luce a voci dimenticate.

© Riproduzione riservata