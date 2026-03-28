Insulti e botte alla moglie davanti ai figli, comisano condannato a 4 anni e 3 mesi

E’ stato condannato a 4 anni e tre mesi di reclusione in primo grado dal Tribunale collegiale di Ragusa un sessantenne di Comiso. Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, entrambi aggravati dal fatto di averli commessi – per anni – davanti ai figli. Dieci anni di umiliazioni e insulti, e alcuni episodi che sono sfociati in botte e minacce di morte e che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

I comportamenti sarebbero perdurati anche dopo la separazione dalla donna – avvenuta nel 2023 – che vessata e umiliata per anni, si era determinata a denunciarlo. Era accaduto un anno dopo la separazione; lui l’aveva aggredita colpendola con oggetti e sferrandole calci e pugni, procurandole lesioni refertate al pronto soccorso. L’uomo è stato condannato in primo grado dal Tribunale collegiale alla pena di 4 anni e 3 mesi oltre al risarcimento a 12mila euro alla parte civile e al pagamento delle spese processuali. foto di repertorio

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