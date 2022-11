E’ iniziata ufficialmente l’avventura di Dario Costantino al Vittoria calcio

E’ ufficialmente cominciata la nuova avventura di Dario Costantino sulla panchina del Vittoria. Il tecnico di Salerno – subentrato in seguito all’esonero di Alessio Catania – è stato presentato nel corso di una conferenza stampa insieme alla presenza dei vertici societari. Costantino eredita una squadra ancora in lotta su tutti i fronti: campionato e Coppa Italia. E già nella stessa serata di mercoledì ha avviato il suo primo allenamento allo stadio “Cosimo”.

“Sono felice di essere qui – ha esordito il neo tecnico dei biancorossi alla sua terza esperienza a Vittoria – sono certo che faremo bene insieme a tutti i ragazzi dell’organico, ma allo stesso tempo bisogna ripartire da zero, lavorando sodo e sudando la maglia per la quale ogni domenica scenderemo in campo. Questa città mi ha accolto con affetto, e farò il possibile per ricambiare il calore della piazza, che considero calda e appassionata come la mia città, Salerno. Il pubblico merita subito delle risposte, la società ha compiuto degli investimenti importanti ed è per tale motivo che servirà dare il cento per cento. La pressione – ha aggiunto Costantino – non mi spaventa. Mi piace gestirla con tranquillità e sono pronto per situazioni come questa”.

Anche il presidente Toti Miccoli e il direttore sportivo Simone Bellino esternano riflessioni positive: “Continuiamo ad impegnarci su tutti i fronti. Dal rafforzamento della rosa (previsti innesti importanti) ai lavori di miglioramento dell’impianto sportivo “Cosimo” al fine di continuare il nostro percorso nel migliore dei modi. Un grazie ai nostri tanti sponsor che continuano a supportarci con il loro aiuto economico e la presenza allo stadio. Infine il nostro pubblico, al quale vogliamo dare il massimo delle soddisfazioni”.