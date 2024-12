Il Vittoria Calcio torna al successo

*di Francesca Cabibbo – foto di Vincenzo Russo. *Il riscatto del Vittoria. La squadra di Renato Mancini ha vinto oggi in casa contro il Misterbianco. Un successo convincente, con il risultato di 5 – 1 che ridà fiato alle ambizioni della formazione del presidente Vittorio Pinnolo. Un successo che mancava da troppo tempo in casa biancorossa che nelle ultime settimane aveva ottenuto due pareggi e due sconfitte, compreso la sconfitta casalinga di Coppa Italia contro l’Avola.

I cinque gol fotografano in maniera plastica l’andamento della partita, che il Vittoria ha dominato, nonostante la buona prova del Misterbianco squadra che sta cercando di tirarsi fuori dalle secche della zona retrocessione e che ha giocato a visto aperto.

In gol, per il Vittoria, anche il nuovo arrivato, Alex Romero, centrocampista argentino con un passato nel campionato di serie A della sua patria e poi nell’Eccellenza calabrese. Romero ha segnato il secondo gol della partita su calcio di rigore

La successione dei gol: passa in vantaggio il Vittoria al 19’ con l’attaccante Ivan Agudiak, il Misterbianco riesce ad agguantare il pari al 34^ con Radojic. Prima dello scadere del primo tempo, il Vittoria riesce però ad andare a segno per ben due volte, al 38° con il nuovo arrivato Romero su calcio di rigore e al 42° Esposito. Nella ripresa il Vittoria consolida ancora il suo vantaggio con Iezzi. Tutti in gol quindi i tre attaccanti schierati in campo da mister Renato Mancini. L’ultimo gol, quello del definitivo 5 – 1, è stato siglato da un altro esordiente, il giovane Vitiello.

La classifica

Una bella partita rilancia le ambizioni del Vittoria ma la classifica rimane sostanzialmente invariata. Nella domenica in cui vincono tutte le squadre di testa (Milazzo, Modica e Avola), il Milazzo si conferma ancora in vetta con 33 punti. Seguono il Modica con 20, l’Avola con 28 e il Vittoria è quarto con 27 punti. Alle spalle altre squadre come Imesi Atletico Catania e Nebros.

Il campionato è ancora molto aperto, con un gruppo di squadre che si contenderanno il successo finale. Tra queste ci sono le due formazioni iblee, Modica e Vittoria.

Il Vittoria disputa la semifinale di Coppa Italia

Il Vittoria è in corsa anche in Coppa Italia. Nella gara di andata di Coppa Italia contro l’Avola è stato però sconfitto tra le mura amiche. Si giocherà tutto nella gara di ritorno il 20 dicembre stavolta ad Avola. Il Vittoria può farcela, ma non sarà facile risalire la china.



© Riproduzione riservata