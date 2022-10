E anche l’Italia diventerà bellissima. Ecco i ministri del Governo Meloni, Musumeci sarà ministro del Sud

Giorgia Meloni, dopo aver ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di formare un governo, ha presentato la seguente di ministri: Ministero dell'Interno Matteo Piantedosi., Ministero degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani, Ministero dell'Economia Giancarlo Giorgetti, Ministero delle Infrastrutture e vicepremier: Matteo Salvini, Ministero delle imprese e made in Italy: Adolfo Urso, Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica: Paolo Zangrillo, Ministero della Difesa: Guido Crosetto, Ministero della Giustizia: Carlo Nordio, Ministero del Lavoro: Marina Calderone, Ministero della Salute: Orazio Schillaci, Ministero della Pubblica amministrazione: Gilberto Pichetto Fratin, Ministero dell'Istruzione e Merito: Giuseppe Valditara, Ministero della Ricerca e Università: Annamaria Bernini, Ministro dell'agricoltura e della sovranita' alimentare Francesco Lollobrigida. I ministeri senza portafogli: Luca Ciriani ai rapporti con il Parlamento; Roberto Calderoli ministro Affari regionali e autonomia, Nello Musumeci per le politiche del mare e per il Sud, Eugenia Roccella per la Famiglia, natalità e pari opportunità, Alessandra Locatelli per le Disabilità, Andrea Abodi per lo Sport e i Giovani, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Daniela Santanché per il Turismo, Raffaele Fitto per gli Affari Europei, Gennaro Sangiuliano per Cultura.