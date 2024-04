Duro colpo ai danni dell’Agrario di Scicli. Rubati tre trattori ed attrezzature per l’azienda agricola. Danni per oltre 150 mila euro

Un duro colpo all’Istituto di Istruzione Superiore “Quintino Cataudella” di Scicli. Nella sede della sezione Agrario di contrada Bommacchiella ignoti malviventi nella notte hanno rubato tutte le attrezzature agricole che la scuola utilizza nella propria azienda agricola di oltre 12 ettari e di una vasta area utilizzata per le colture intensive. Un furto studiato nei particolari con un’azione diretta ai danni di una scuola che ha fatto la storia di un territorio formando generazioni di giovani alla cultura agricola. Un campo delicato ed importante nell’area iblea vocata all’agricoltura.

Nella notte appena trascorsa l’azione predatoria.

I malviventi hanno rubato due trattori nuovi di zecca con rimorchi, uno dei quali altamente professionale, che l’Istituto “Quintino Cataudella” aveva acquistato con i fondi del PNRR. Un terzo trattore era del vecchio parco automezzi ma comunque ben funzionante. I ladri hanno forzato le saracinesche di ingresso ai depositi per riuscire nel colpo. Una volta all’interno hanno portato via anche altre attrezzature utilizzate nell’azienda agricola dai docenti e dagli studenti. Non si esclude che, per portare a termine l’azione criminale (non si può definire altrimenti visto il duro colpo alla scuola luogo di legalità e di apprendimento), abbiano manipolato i sistemi di allarme. Come si siano portati i trattori è tutto da capire anche perchè per trasferirli altrove ci sarebbero voluti due tir. La denuncia ai carabinieri della Stazione di Donnalucata che sono al lavoro per i sopralluoghi e per ricercare gli autori del vile gesto.

