Due milioni e mezzo dalla Regione ai grandi Comuni siciliani: a Modica oltre 356 mila euro per il territorio

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Un’iniezione di risorse che punta a rafforzare la manutenzione e la riqualificazione dei territori più estesi della Sicilia. La Regione Siciliana ha destinato 2,5 milioni di euro a sette grandi Comuni dell’Isola per sostenere gli enti locali alle prese con le difficoltà gestionali legate alla vastità delle aree amministrate. Tra i beneficiari figura anche Modica, unico Comune della provincia di Ragusa inserito nel riparto regionale, che riceverà 356 mila euro.

Il finanziamento è stato assegnato attraverso un decreto dell’assessore regionale alle Autonomie Locali e alla Funzione Pubblica, Elisa Ingala, in attuazione della Legge di Stabilità regionale. Le somme sono destinate esclusivamente a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale e a opere di riqualificazione del territorio.

Per Modica si tratta di una risorsa significativa che arriva in una fase in cui le amministrazioni locali sono chiamate a gestire reti viarie, infrastrutture, spazi pubblici e servizi distribuiti su un territorio particolarmente ampio. La città della Contea, infatti, rientra tra i Comuni siciliani con una delle estensioni territoriali più vaste e con una complessa articolazione urbana che comprende numerose contrade e aree periferiche.

L’assessore regionale Elisa Ingala ha definito il contributo una vera e propria “boccata di ossigeno” per gli enti locali coinvolti. L’obiettivo è consentire ai Comuni di affrontare con maggiore efficacia le criticità derivanti dalla gestione di territori molto estesi, garantendo interventi concreti per il miglioramento della qualità urbana e dei servizi ai cittadini.

La ripartizione delle risorse è stata effettuata seguendo criteri precisi: il 40 per cento delle somme è stato assegnato in base alla popolazione residente, mentre il restante 60 per cento è stato calcolato sulla base dell’estensione territoriale. Una scelta che punta a premiare i Comuni chiamati quotidianamente a sostenere costi elevati per la manutenzione di strade, edifici pubblici e infrastrutture distribuite su vaste aree.

Nel dettaglio, il Comune che riceverà il contributo più consistente è Monreale con 440 mila euro, seguito da Gela con 408 mila e da Noto con 404 mila euro. Modica si colloca al quarto posto della graduatoria con 356 mila euro, precedendo Caltagirone che beneficerà di 344 mila euro, Mazara del Vallo con 333 mila e Ramacca con 211 mila euro.

Per il territorio ragusano l’assegnazione rappresenta un segnale importante da parte della Regione. Le risorse potranno infatti contribuire ad accelerare interventi di manutenzione e valorizzazione urbana, migliorando il decoro cittadino e la qualità dei servizi nelle aree urbane e rurali del vasto territorio modicano.

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