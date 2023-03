Due giovanissimi atleti di Comiso ai campionati nazionali di Nuoto ad Avezzano

Loro sono Giorgia Gurrieri e Giovanni Balistrieri, due giovanissimi atleti di Comiso che parteciperanno ai campionati nazionali di nuoto ad Avezzano.

L’AUGURIO DA PARTE DELLA CITTA’

Eccellenti in tutto ciò che fanno, rappresenteranno Comiso e la Sicilia, ad Avezzano ai campionati nazionali di nuoto. Per questo motivo, sono stati ricevuti in Comune dal sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, e dall’assessore Dante Di Trapani. Per loro, un importante in bocca a lupo da parte dell’intera città. Giorgia e Giovanni si allenano con la società sportiva WaterSun.