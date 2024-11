Due giocatori dello Scicli convocati a Viagrande per la selezione della Rappresentativa regionale juniores

Grande soddisfazione per la società sciclitana che vede suffragare il valore della scelta di chiamare e di mantenere nell’organico della squadra, che milita nel Campionato di Promozione girone B, i giovani Nicolò Trovato e Pietro Incatasciato. Il primo portiere ed il secondo difensore. I due atleti sono stati notati ed apprezzati a livello regionale tant’è che sono stati convocati per martedì 26 novembre nello stadio “F. Russo” a Viagrande per la selezione della Rappresentativa regionale juniores in vista del Torneo delle Regioni stagioni sportiva 2024/2025. Per la nuova società dello Scicli, presidente Francesco Occhipinti e direttore sportivo Saro Scollo, è un risultato importante: và a significare come l’ingaggio di questi giocatori sia stata un’operazione azzeccata perchè le loro capacità in campo sono state apprezzate dai tecnici e dai preparatori regionali. La notizia della convocazione dà ossigeno al team che, dopo la partenza infelice di campionato, nelle ultime gare ha ripreso a sperare vedendo “macinare” in campo gioco e carattere. Per la verità la speranza non era mancata tanto che presidente e direttore sportivo non si sono risparmiati nella ricerca e nell’ingaggio di nuovi giocatori con impegni economici non indifferenti. I risultati si stanno vedendo e la raccolta non sta tardando a venire.

A Viagrande andranno anche altri giocatori di squadre del Ragusano che militano nel Campionato di Promozione.

Convocati anche Yu Suma Emanuel e Giovanni Macauda del Frigintini, Giorgio Mallia, Yu Suma Isaac ed Edoardo Susino della Pol. Modica Calcio e Samuele Cilia del Pro Ragusa. Nel campo in erba sintetica di Viagrande saranno attesi nella prova dai tecnici e dai preparatori regionali.

