Due elicotteri USA atterrano nel parco delle Madonie. I sindaci: “Nessuno ci ha avvisati”. E’ polemica

La presenza di elicotteri statunitensi a Piano Catarineci, nel cuore del Parco delle Madonie in Sicilia, ha acceso preoccupazioni tra amministratori locali e rappresentanti politici. Le immagini pubblicate sul profilo Instagram ufficiale della U.S. Navy hanno documentato l’atterraggio di velivoli MH-60S Sea Hawk assegnati alla Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 28, impegnati in attività addestrative per la 6ª Flotta degli Stati Uniti.

I sindaci e il presidente del Parco delle Madonie hanno inviato una nota al presidente della Regione, Renato Schifani, e al prefetto di Palermo, Massimo Mariani, chiedendo chiarimenti sulla legittimità e sulla sicurezza delle esercitazioni: «Non siamo stati avvisati di esercitazioni, né sappiamo se sia stato autorizzato un piano di volo o effettuata la procedura di valutazione di incidenza ambientale, prevista per aree protette come Piano Catarineci» scrivono gli amministratori.

Le immagini della Marina americana mostrano i velivoli impegnati in addestramento «vicino alla stazione aerea navale Sigonella», con l’obiettivo di garantire la prontezza operativa delle forze navali USA in Europa e Africa. Tuttavia, gli amministratori locali evidenziano che l’area interessata fa parte del Geopark e della rete Natura 2000, patrimonio naturale tutelato da Unesco, con habitat e specie di fauna e flora selvatica vulnerabili.

Sulla vicenda è intervenuta anche la deputata regionale del Pd, Valentina Chinnici, annunciando la presentazione di un’interrogazione parlamentare per fare chiarezza sulle esercitazioni militari. Critico anche l’eurodeputato Leoluca Orlando, che ha definito «inaccettabile» la presenza di operazioni militari statunitensi nel territorio nazionale, invitando il governo italiano a evitare complicazioni che potrebbero trascinare il Paese in una «tragica escalation militare».

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