Per la prima volta dopo anni, tutte le Guardie mediche dell’ASP di Ragusa avranno gli organici al completo. Un risultato importante, frutto del lavoro della U.O.C. Assistenza sanitaria e specialistica di base, diretta dalla dottoressa Carmela La Terra, che ha conferito 25 nuovi incarichi di continuità assistenziale a partire dal 1° settembre. Vittoria al centro […]
Due appuntamenti a Scicli con Filinona Festival
30 Ago 2025 09:57
Due appuntamenti a Scicli domani, 1 agosto, con Filinona Festival. Il primo alle 18, per le vie del centro storico con la performance di Alex Russo ed il suo Circo di strada, ed il secondo alle 20 nella chiesa della Consolazione, sua via Dolomiti sempre nel centro storico della città con il concerto dell’orchestra Luogocomune con musiche di J.S. Bach “Brandeburghesi vol. I”. Una domenica pomeriggio con serale di grande spessore culturale per gli appassionati di esibizioni degli artisti di strada e di musica classica.
