A Tutto Volume 2026: a Ragusa si apre il festival tra emozioni, musica e il tributo di Pacifico ad Ornella Vanoni

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La diciassettesima edizione di “A Tutto Volume – Libri in festa a Ragusa” si è aperta con una serata densa di emozioni e cultura, confermando ancora una volta la vocazione del festival a intrecciare letteratura, musica e partecipazione civile. La cornice della Rotonda sul Mare di Marina di Ragusa ha accolto un pubblico numeroso e partecipe per l’inaugurazione ufficiale, affidata allo spettacolo “Diario sentimentale di una donna libera. Ornella Vanoni, le parole, la musica” di Pacifico, che ha trasformato l’apertura in un intenso omaggio alla grande interprete della canzone italiana.

Lo spettacolo ha offerto un ritratto intimo e sfaccettato di Ornella Vanoni, lontano dalle narrazioni celebrative tradizionali. Attraverso parole, ricordi e musica, Pacifico ha restituito al pubblico la dimensione più umana dell’artista milanese, tra fragilità, ironia e libertà espressiva. Un percorso narrativo che ha attraversato le diverse fasi della sua vita: la giovinezza inquieta, l’ascesa a icona della musica italiana e la maturità di una donna capace di autoironia e autenticità.

Ad arricchire la serata sono stati gli interventi musicali di Elisa Parmigiani e le esecuzioni al pianoforte di Carlo Gaudiello, che hanno reinterpretato alcuni dei brani più amati del repertorio di Vanoni. L’effetto complessivo è stato quello di un racconto musicale e teatrale capace di coinvolgere profondamente il pubblico, che ha risposto con lunghi applausi e grande partecipazione emotiva.

Il direttore artistico Alessandro Di Salvo ha sottolineato come l’apertura del festival rappresenti perfettamente lo spirito della manifestazione, capace di creare comunità attraverso la cultura e di rendere accessibili storie e autori a pubblici diversi. Dopo l’anteprima di Marina di Ragusa, il festival si sposta ora nel cuore della città per entrare nel vivo della programmazione.

Da Ragusa Superiore fino alla chiusura prevista a Ragusa Ibla, “A Tutto Volume” continuerà a proporre incontri, presentazioni e dialoghi con alcuni tra i protagonisti più rilevanti della scena culturale italiana e internazionale. Tra gli ospiti attesi figurano scrittori, filosofi, giornalisti e divulgatori che animeranno piazze e luoghi simbolici della città, trasformandola in un grande laboratorio di idee a cielo aperto.

La giornata conclusiva sarà ospitata nella suggestiva cornice di Piazza Duomo a Ragusa Ibla, con un appuntamento finale affidato a Serena Dandini e Gherardo Colombo, a suggello di un’edizione che si preannuncia tra le più partecipate e significative degli ultimi anni. Il festival, ideato da Alessandro Di Salvo e diretto insieme ad Antonio Pascale, Massimo Polidoro e Paolo Verri, si conferma come uno degli eventi culturali più rilevanti del Sud Italia.

Foto: Marcello Bocchieri

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