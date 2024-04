Droga tra i giovani. I carabinieri di Modica controllano Scicli ed arrestano una persona

Il dilagante fenomeno di traffico ed uso di sostanze stupefacenti tra i giovani ha indotto le forze dell’ordine ad intervenire con servizi di controllo nel territorio di Scicli.

I carabinieri della compagnia di con la partecipazione dei militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, della Tenenza di Scicli e della Stazione di Donnalucata , supportati da personale in borghese, hanno provveduto ad effettuare una serie di controlli nel centro cittadino e nelle strade limitrofe, lungo le quali gli spacciatori trovano spesso la loro via di fuga.

L’operazione ha permesso di identificare 30 persone, molte delle quali con numerosi precedenti penali, ed effettuato diverse perquisizioni personali, nonché controllato oltre 20 autoveicoli.

Due di essi sono stati segnalati alla Prefettura di Ragusa per la violazione della normativa sugli stupefacenti.

Effettuato anche un arresto per la violazione dell’art. 73 del TU 309/1990 con il contestuale sequestro di 3 grammi di cocaina, 13 di hashish e 25 grammi di mannitolo, sostanza utile per tagliare e confezionare la cocaina, nonché un bilancino di precisione materiale per il confezionamento.

