Droga e ricettazione: due arresti a Modica e Scicli. In manette una donna e un uomo

Stretta dei Carabinieri su due soggetti destinatari di ordini di carcerazione: una cittadina italiana residente a Scicli e un uomo di origine marocchina, da anni stabilitosi nella zona della Contea, sono stati arrestati dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modica.

Gli ordini di esecuzione della pena sono stati emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania – Ufficio Esecuzioni Penali, nell’ambito di due distinti procedimenti legati al traffico di droga e alla ricettazione.

Condannata per spaccio: 4 anni e 8 mesi di reclusione per una donna di Scicli

La donna, condannata in via definitiva per spaccio di sostanze stupefacenti, è stata riconosciuta colpevole per fatti avvenuti tra il luglio 2019 e il gennaio 2020 nel Comune di Scicli. Dopo le formalità di rito, è stata tradotta presso la casa circondariale di Catania Piazza Lanza, dove sconterà 4 anni e 8 mesi. A suo carico anche la sanzione accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Ricettazione e droga: 6 anni e multa da 28mila euro per un uomo della Contea

Il secondo arrestato è un cittadino marocchino colpito da un provvedimento per un cumulo di pene concorrenti. I reati contestati vanno dalla ricettazione alla violazione della normativa sugli stupefacenti, per fatti commessi tra il 2013 e il 2020. È stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove sconterà 6 anni, 3 mesi e 25 giorni di reclusione, oltre a dover versare una pena pecuniaria di 28mila euro.

