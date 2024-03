Droga: arrestato ispicese per detenzione, coltivazione e produzione di marijuana

E’ stato arrestato dai carabinieri di Modica un uomo di 48 anni residente a Ispica ma domiciliato a Noto, accusato di detenzione, coltivazione e produzione di marijuana. L’uomo, disoccupato e con precedenti specifici in materia, è stato trovato in possesso di una quantità considerevole di marijuana, sia essiccata che in via di essiccazione, nascosta sia nel suo magazzino che nella sua camera da letto. Inoltre, è stata rinvenuta una bilancia elettronica da cucina e un bilancino di precisione, indicando un’attività organizzata di spaccio.

L’ARRESTO



Nello stesso contesto, è stato denunciato in stato di libertà un giovane 20enne di Ispica, anch’egli disoccupato e con precedenti di polizia. Quest’ultimo è stato trovato in possesso di hashish, suddiviso in dosi, nascosto in un garage appartenente a un parente.

Dopo le perquisizioni personali e domiciliari, l’uomo di 48 anni è stato posto agli arresti domiciliari, mentre il giovane è stato denunciato a piede libero. Le Procure della Repubblica competenti sono state informate della situazione.

