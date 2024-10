Doppio lutto a Modica: madre e figlia muoiono a un’ora di distanza

Madre e figlia sono morte oggi a distanza di un’ora. Il fatto è accaduto a Modica lasciando familiari e conoscenti in un dolore inconsolabile. Alessandra Civello, di 48 anni, e sua madre Anna Guglietta, di 69 anni, si sono spente a distanza di poco tempo l’una dall’altra, dando origine a un episodio che ha segnato indelebilmente il cuore dei loro cari.

Alessandra, già gravemente malata, è deceduta in casa circondata dalla presenza della sua famiglia, che da tempo l’assisteva durante la malattia, un brutto male che in una decina di mesi l’ha lentamente spenta. Nel momento in cui gli operatori dell’agenzia funebre Assenza erano presenti per avviare le procedure funerarie riguardanti la figlia, la madre Anna, già provata dalla situazione, ha accusato un malore improvviso. Nonostante l’immediato intervento del personale del 118, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il rapporto tra madre e figlia era profondamente radicato: Anna è stata un punto di riferimento per Alessandra nel corso della malattia e, per quanto la perdita della figlia l’avesse già segnata emotivamente, nessuno avrebbe potuto prevedere che, di lì a poco, anche lei avrebbe lasciato questa vita. La vicenda ha lasciato la famiglia in un lutto devastante, con i parenti costretti ad affrontare la perdita di due figure centrali nella loro vita in un brevissimo lasso di tempo.

Alessandra Civello, 48 anni, lascia il marito Michele, i figli Vincenzo e Matteo, le sorelle Tiziana e Valentina, e tanti altri parenti che l’hanno sempre accompagnata.

I funerali di madre e figlia si terranno martedì 8 ottobre, alle ore 10:00, nella Chiesa di San Luca a Modica, dove tutta la comunità si raccoglierà per dare l’ultimo saluto alle due donne. Dopo la cerimonia, le salme saranno traslate al Tempio Crematorio di Misterbianco, dove proseguirà il rito funebre.

Una vicenda rara e drammatica al tempo stesso. Le nostre condoglianze alla famiglia.



