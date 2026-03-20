Doppio appuntamento casalingo per l’Asd Giarratana Volley

Sarà un sabato speciale per l’Asd Giarratana Volley, chiamata a un doppio impegno casalingo che promette di accendere la palestra e coinvolgere i tifosi. La giornata si aprirà con la formazione femminile, che alle 16:30 affronterà la Ro.Va. Volley di Palagonia, un incontro fondamentale nel percorso di crescita del gruppo.

«Ogni partita è un’occasione per migliorare – sottolinea coach Saro Corallo – e questa gara non fa eccezione. La Ro.Va. è una squadra organizzata, ma noi vogliamo giocare con coraggio, determinazione e continuità. Mi aspetto una prova di carattere, soprattutto nei momenti più delicati. Il sostegno del pubblico può darci quella spinta in più».

In serata toccherà alla formazione maschile, che alle 19 sfiderà il Volley Misterbianco in una partita che vale punti preziosi per mantenere la squadra nelle zone alte della classifica. La squadra di coach Gianluca Giacchi arriva all’incontro in un buon momento di forma e punta a confermare i progressi davanti al proprio pubblico.

«Affrontiamo una squadra che sa mettere in difficoltà chiunque – spiega Giacchi – ma abbiamo preparato la partita con attenzione e determinazione. Serviranno lucidità, ordine e la capacità di imporre il nostro ritmo. I ragazzi sono motivati e pronti a dare tutto in campo».

A chiudere la giornata di vigilia è il presidente Salvatore Pagano, che lancia un appello alla comunità: «Questo sabato è un’occasione per vivere insieme lo sport e sostenere le nostre squadre. Due partite, un’unica grande famiglia: riempiamo la palestra e facciamo sentire ai nostri atleti il calore di Giarratana. Il loro impegno merita un pubblico numeroso e appassionato. Vi aspettiamo per vivere insieme un pomeriggio e una serata di grande volley».

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