Dopo il vittoriese, problemi nello sciclitano: sospetto inquinamento fecale dell’acqua in alcune zone. Emanata ordinanza

Il sindaco di Scicli ha emanato un’ordinanza urgente a seguito delle analisi effettuate dal Dipartimento di Prevenzione Laboratorio di Sanità Pubblica dell’ASP n.7, che hanno evidenziato criticità nella rete idrica comunale con probabile inquinamento fecale.

Il provvedimento vieta l’uso dell’acqua distribuita nell’intero territorio di Donnalucata, Playa Grande, contrada Dammusi e Timperosse per il consumo umano. La misura riguarda sia le abitazioni private sia le strutture pubbliche e commerciali.

È tuttavia consentito l’utilizzo dell’acqua per igiene personale e per il contatto con alimenti, come il lavaggio di frutta e verdura, ma solo dopo bollitura preventiva.

Le autorità comunali hanno già attivato interventi tecnici per individuare la causa dell’inquinamento e porre rimedio al problema, mentre il Dipartimento di Prevenzione continuerà i monitoraggi per garantire la sicurezza dei cittadini.

L’ordinanza arriva a pochi giorni dal precedente allarme idrico a Scoglitti e Vittoria, confermando le criticità legate allo stato della rete idrica nella provincia di Ragusa e la necessità di interventi strutturali urgenti.

I cittadini sono invitati a rispettare le disposizioni e a segnalare eventuali anomalie, collaborando con le autorità locali fino al ripristino della normale potabilità dell’acqua.

