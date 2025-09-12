Ancora acqua inquinata a Vittoria, ecco dove

Acqua inquinata a Vittoria. Il sindaco Francesco Aiello ha emesso ieri sera un’ordinanza per il “divieto assoluto” di utilizzo dell’acqua potabile che arriva dalle condotte cittadine. Il divieto riguarda solo una zona di Vittoria, il vasto quartiere alla periferia della città in direzione di Santa Croce Camerina e del cimitero cittadino. Si tratta di una zona di nuova espansione, con numerose villette e alcuni condomini che sono sorti soprattutto alla fine del secolo scorso. Il divieto riguarda il tratto di strada compreso fra incrocio strada Vittoria – Scoglitti (nei pressi della zona Emaia) e il Presidio Provinciale “Riserva pino d’Aleppo”. Non si potrà utilizzare l’acqua in via Sandro Usai, via M. Cassibba via Leonardo Sciascia, via Giancarlo Pajetta, via Sandro. Pertini, via Giovanni Mangione, via Cesare. Beccaria, via Carlo Salinari, via Benedetto Mingardi. Nel resto della città l’acqua rimane potabile.

Appena risolto, a fine agosto, il problema dell’acqua inquinata a Scoglitti, che ha condizionato pesantemente la vita della frazione nel pieno della stagione turistica, il problema si sposa ora a Vittoria. Le segnalazioni agli uffici del comune sono arrivate il 3 settembre. Già il 4 settembre sono stati prelevati i campioni di acqua e inviati ai laboratori per le analisi. Il responso è stato impietoso.

Già stamattina gli operai del comune sono al lavoro per individuare il problema e per riparare il guasto.

Il problema chiama in causa le condizioni della rete idrica cittadina che in più punti appare compromessa ed espone costantemente al rischio di contaminazioni. E sull’argomento si registrano già alcune prese di posizione da parte di esponenti politici cittadini che chiedono un intervento risolutivo del comune.

