Dopo due settimane torna l’erogazione d’acqua nelle borgate di Sampieri e di Cava d’Aliga alta

Da quasi due settimane le borgate erano in forte sofferenza per una erogazione di acqua con il contagocce dalle condutture comunali. Ed in piena estate si sa cosa succede e come le proteste diventano sempre più accese e pesanti. La ragione dell’insufficienza idrica era riconducibile ad una carenza del patrimonio idrico da mandare in distribuzione sia nel centro abitato di Sampieri, sia nella parte alta che in quella bassa, che nella frazione di Cava d’Aliga. In quest’ultima borgata l’erogazione era diventata un sogno per tanti residenti e villeggianti. Da ieri l’acqua è tornata a scorrere nelle condutture municipali di distribuzione in ragione del fatto che è stato riattivato il pozzo ex Esa in contrada Raspulla a monte della frazione di Sampieri.

E’ stata la società Iblea Acque ad attivare questa procedura di attingimento e di distribuzione avviando il pozzo ex ESA in contrada Raspulla. Le acque, attinte da questo pozzo, vengono immesse nella rete di Sampieri e contribuiscono ad integrare anche la fornitura idrica di Cava D’Aliga, in particolare nelle zone alte. “Si raccomanda ai cittadini di utilizzare l’acqua esclusivamente per usi domestici, evitando ogni forma di spreco – commenta il sindaco Mario Marino – l’attivazione del pozzo ex Esa di contrada Raspulla dovrebbe garantire una giusta erogazione di acqua nelle due borgate di Sampieri e di Cava d’Aliga, in quest’ultima nella parte alta servita proprio dall’acquedotto collegato alla vicina frazione di Sampieri dove residenti e villeggianti hanno patito la mancanza di un flusso normale di acqua potabile dalle condutture e dai rubinetti”.

