Dopo 50 anni gli ex alunni della sezione C del Liceo Classico di Ragusa insieme nel ricordo dei tempi che furono

Un bel gruppo per una conviviale dalle forti emozioni. Correva il quinquennio 1973-1978 e quei giovani della Sezione C del liceo classico Umberto I° di Ragusa, carichi di aspettative, guardavano al futuro. Dopo 50 anni ritrovarsi insieme è stato un momento di incontro ma anche un “leggere” quel futuro che li ha portati ad oggi.

E così emozioni e ricordi sono riemersi.

Riemersi tanto da divenire i protagonisti della serata di una calda estate in un accogliente locale della riviera ragusana. Emozioni e ricordi sopiti? Macchè. Ci ha pensato il “frizzantino” a riportarli alla memoria fra sorrisi e pacche di gioia. Come nei puzzle, ogni tassello si è messo al suo posto ed il ricordo di uno è andato a collocarsi nel mosaico della vecchia Sezione C grazie al ricordo dell’altro. Alla reunion qualche assenza: chi è mancato per impegni personali e chi, per fortuna pochi, è stato assente non per sua volontà.

Il commento di fine serata è stato d’obbligo.

“Essersi lasciati giovani rampanti dalle grandi aspettative e ritrovarsi, ora, adulti, magari affermati nella società ed attorniati da affetti – è stato detto – ha rafforzato la sensazione dello scorrere inesorabile della vita nella speranza che essa possa essere ancora vissuta con grinta, passione ed onestà”.

Nella foto: Giorgio Sallemi, Gianluigi Occhipinti. Claudio Farruggio, Paolo Sartori, Lorenzo Pluchino Jole Bongiorno, Antonietta Basile, Mario Bentivegna, Vincenzina Falbo, Antonella Rollo, Paola Aparo.