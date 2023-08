Donnalucata in forte sofferenza. Erogazione di energia elettrica pubblica e privata a macchia di leopardo

Alcuni quartieri della frazione balneare sciclitana sono in stand-by. Attendono che avvenga il normale ripristino dell’erogazione di energia elettrica che, nei giorni scorsi, a causa delle alte temperature, è andata in tilt. Nella zona periferica di Donnalucata, quella che insiste sul versante est della borgata e che ad alta densità abitativa per la presenza di numerose abitazioni estive ed invernali, è buio pesto. Forti le lamentele, le proteste accompagnate dalla richiesta del ripristino dell’erogazione dell’illuminazione pubblica per evitare forti rischi per la pubblica incolumità e per garantire serenità alle vacanze di tante famiglie venute da fuori.

La centralissima via Archimede, e con essa altre strade secondarie, al buio di sera.

Un black-out che dura da tre giorni. Non è solo la via Archimede, la strada di ingresso al centro abitato di Donnalucata dalla litoranea di collegamento con Cava d’Aliga e Sampieri, ma anche le vie Ragusa e Spadafora. Gli abitanti protestano ma non c’è verso su un atteso ripristino dell’erogazione dell’illuminazione pubblica. “Senza corrente elettrica nelle ore serali in varie zone di Donnalucata – denuncia Guglielmo Scimonello – via Archimede ed un tratto di via Sanremo, sono completamente al buio da tre giorni. Non è dato sapere se i tecnici dell’Enel sono già al lavoro per ripristinare l’impianto di illuminazione e nessuna comunicazione è stata fatta dall’amministrazione Marino per informare i numerosi cittadini residenti sul disservizio e sui tempi di ripristino dell’illuminazione cittadina. Alcune zone che illuminano le vie dell’ameno borgo donnalucatese, sono tutt’ora senza corrente. Molte persone stanno attendendo il ripristino da giorni. Ci appelliamo agli uffici competenti affinchè si intervenga”.