Donnalucata e Playa Grande, incidenti e incendi: quei canneti a bordo strada sono pericolosi

Un incidente alle porte di Donnalucata nel tardo pomeriggio di sabato ed un incendio, ieri pomeriggio, sulla circonvallazione della frazione sciclitano alle porte di Playa grande. Due episodi con un unico denominatore: la presenza di canne, verdi e rigogliose che, per il loro caratteristico moto e fruscio al vento, creano non pochi problemi agli automobilisti ed a chi viaggia di ciclomotori e scooter.

Ampi canneti alle porte di Donnalucata, lo stesso vale per Playa Grande ma se ne contano anche a Cava d’Aliga sulla litoranea di collegamento con Sampieri: un patrimonio naturalistico particolarmente caro agli ambientalisti ed un pò meno a chi chiede sicurezza nella circolazione viaria. I due recenti episodi hanno sollevato non poche polemiche. Il problema legato alla presenza dei canneti ai bordi stradali è particolarmente condizionato dal fatto che le arterie interessate mancano di muri di pietra ai cigli; tali barriere, se esistessero, ridurrebbero parecchio i rischi perchè le canne non invaderebbero la sede stradale e di conseguenza il passaggio dei mezzi, siano esse auto che ciclomotori e scooter. Da chiedere ai proprietari dei terreni in cui insistono i canneti un intervento di sistemazione delle barriere murali che di potatura delle canne tali da non renderle pericolose come lo sono ora.





