Donnalucata: controlli in aziende agricole, sequestrata area di 1000 mq piena di rifiuti. Denunciato imprenditore

Un’area di 1000 metri quadrati è stata sequestrata dalla Polizia a Scicli, precisamente a Donnalucata. L’area era adibita allo stoccaggio di rifiuti pericolosi e speciali e i controlli mirati della polizia sono stati effettuati per contrastare l’inquinamento ambientale e il lavoro nero nel settore agricolo.

Presso una grande azienda agricola è stata riscontrata una gestione illecita dei rifiuti, oltre alla presenza di due lavoratori non regolarmente assunti.

Nel terreno vi era di tutto: dalle batterie esauste a componenti in eternit

Nel terreno adiacente alle serre, sono stati trovati veicoli in disuso, batterie esauste, componenti in eternit, sanitari smantellati, materiali di risulta e plastiche derivanti dalle attività agricole. Il sito non possedeva le necessarie autorizzazioni per la gestione dei rifiuti e mancavano i formulari per il corretto smaltimento tramite ditte specializzate, in violazione delle normative ambientali.

Per prevenire ulteriori danni ambientali, l’area è stata sequestrata per consentire la bonifica. L’imprenditore agricolo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa per raccolta illecita di rifiuti. Inoltre, durante i controlli sulla manodopera, è emerso che due lavoratori nordafricani, sebbene regolari sul territorio italiano, non erano contrattualizzati. La posizione del datore di lavoro è stata segnalata all’Ispettorato del lavoro per le sanzioni previste dalla legge.

