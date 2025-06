Donnalucata, auto giù per le scale sul lungomare: paura ma nessun ferito

Non è la prima volta che accade e che, per fortuna, non provoca feriti. La strada che finisce sul lungomare di Donnalucata nella sua parte finale è dotate di alcune scale. E’ qui che l’incidente si è verificato provocando solo la curiosità dei presenti e di chi si è trovato, in quel momento, a transitare per i luoghi anche se tanta è stata la paura per il conducente dell’auto.

Un incidente spettacolare che, quasi sicuramente, si sarebbe potuto evitare solo se il Comune di Scicli avesse installato, come è stato chiesto più volte, delle colonnine segnaletiche indicanti il pericolo. Chissà se, dopo quanto accaduto, si interverrà su tutte le strade urbane che hanno sbocco sul lungomare o su altre parti della borgata sciclitana con degli interventi utili a segnalare i pericoli in cui incorrono gli automobilisti.

Foto: I Love Scicli

