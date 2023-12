Donnalucata attenta e laboriosa. A Natale un albero originale con il classico fai da te

Si staglia sul sagrato della chiesa Santa Caterina da Siena, nel centro storico della borgata, per oltre quattro metri. E’ un grande albero di Natale realizzato, su uno “scheletro” in ferro, con mattonelle colorate realizzate…con filo ed uncinetto. Un anno di lavoro per un’opera che può essere ammirata per tutto il periodo natalizio. Un anno di lavoro che ha tenuto impegnate, nel tempo libero, alcune donne della borgata.

L’insolito Albero di Natale, sul tema quest’anno degli Gnomi, è stato inaugurato ieri sera.

A realizzarlo il gruppo “Lavoro in compagnia” che quest’anno ha voluto incentrare il proprio impegno sul tema degli Gnomi. Perchè questo tema. Lo spiegano in coro le donne: “oltre ad essere il simbolo di Natale gli gnomi indicano saggezza, protezione e stabilità” – dicono – speriamo che questo messaggio possa raggiungere tutti. Un grande gnomo con tanto di testa in cima e poi tanti piccolo esemplari su mattonelle realizzate con sfondo color verde e piccoli gnomi colorati”. Ieri sera per l’inaugurazione dell’albero di Natale sul sagrato della chiesa Santa Caterina da Siena festa grande per i donnalucatesi con il cabaret di Mariuccia Cannata in arte Pipitonella. E’ stata l’occasione per aprire il periodo natalizio con un ricco programma di musiche ed intrattenimento all’interno della borgata sciclitana.