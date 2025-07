Donna azzannata da un cane a Scoglitti: è allarme randagismo

Allarme randagismo a Scoglitti. Gruppi di cani randagi sono stati avvistati nella frazione e nel territorio di Vittoria. Una donna di 70 anni è stata aggredita e azzannata da un cane. Lo scorso 3 luglio – ma l’episodio è stato reso noto solo ieri sera nel corso della seduta del consiglio comunale di Vittoria – la donna è stata avvicinata da due cani randagi nella zona antistante la spiaggia di contrada Cammarana (Riviera Kamarina). Uno dei due cani l’ha morsa ad un polpaccio provocandole un’ampia ferita. La donna è stata portata in ospedale dove le sono stati praticati sette punti di sutura e il trattamento antirabbico. È tornata a casa e sta proseguendo le cure e le medicazioni nella propria abitazione. La donna è vittoriese, in queste settimane in vacanza a Scoglitti.

L’episodio denunciato in consiglio comunale

L’episodio è stato raccontato ieri sera dalla consigliera comunale Monia Cannata, di Fratelli d’Italia. Cannata ha chiesto un maggiore impegno dell’amministrazione sul fronte randagismo. L’assessore alla Tutela degli Animali, Cesare Campailla, ha risposto che nell’ambulatorio avviato in collaborazione con l’Asp 7 sono state effettuate più di 1000 sterilizzazioni. Cannata ha replicato che tali numeri riguardano i tre comuni del comprensorio (anche Comiso e Acate non solo il comune di Vittoria) e che sono comprensivi anche dei numeri dei privati che decidono di adottare un randagio e che lo affidano all’ambulatorio per la sterilizzazione previa.

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il Regolamento dell’Ambiente. La proposta era stata presentata dalla consigliera 5 Stelle Valentina Argentino. Nelle ultime sedute, la Commissione Assetto e Territorio ha esaminato il regolamento e ha accolto vari emendamenti presentati dai gruppi di opposizione tra cui Fratelli d’Italia. Uno degli emendamenti, proposto dalla stessa Argentino, riguarda la presidenza della Consulta, che non sarà del sindaco – come inizialmente previsto – ma sarà decisa all’interno della Consulta. “Il regolamento è stato approvato all’unanimità – ha detto Argentino – Ringrazio tutti i consiglieri comunali presenti in aula per il voto unanime e il contributo al raggiungimento di questo importante risultato. Adesso ci auguriamo che le associazioni del territorio aderiscano numerose e che il Sindaco convochi al più presto la prima assemblea, così la Consulta potrà iniziare i suoi lavori”.

