Domenica al PalaPadua arriva Imola. La Virtus deve lasciarsi alle spalle il crollo di Treviglio e provare a riaprire la striscia di vittorie

La Virtus Ragusa torna sul parquet del PalaPadua per la sesta giornata di ritorno del campionato di Serie B Old Wild West. Dopo la netta sconfitta subita a Treviglio contro la seconda in classifica, la squadra siciliana cercherà di riscattarsi affrontando l’Andrea Costa Imola e di riprendere il trend positivo interrotto dal recente turno infrasettimanale.

Lo staff medico valuterà le condizioni di Zan Kosic, in dubbio per un infortunio alla caviglia rimediato nell’ultima trasferta. La Virtus dovrà ancora fare a meno di Franco Gaetano, assente ormai da qualche mese, e di Ugo Simon, anche lui fermo ai box.

L’Andrea Costa Imola attraversa un momento difficile: tre sconfitte consecutive hanno fatto scivolare la squadra di coach Angori a metà classifica, smorzando l’entusiasmo accumulato in precedenza. Tuttavia, rispetto alla Virtus, la formazione romagnola ha avuto più tempo per recuperare energie, poiché la sfida di mercoledì scorso contro Desio è stata rinviata al 5 febbraio.

Il pericolo principale per Ragusa si chiama Maks Klanjscek, autore di una media di 21 punti in 31 minuti di impiego. Lo sloveno è il secondo miglior realizzatore del Girone A dopo Gluditis ed è anche il secondo giocatore più bersagliato dai falli avversari (5,6 subiti a partita). All’andata, al PalaRuggi, Klanjscek mise a segno 25 punti, contribuendo alla netta vittoria di Imola per 81-61, in cui andarono in doppia cifra anche Chiappelli e Sanguinetti.

Coach Massimo Di Gregorio ha analizzato la recente sconfitta di Treviglio, evidenziando un approccio sbagliato da parte della sua squadra: “Siamo stati mentalmente in ritardo e impreparati su ogni situazione di gioco. Ci hanno sovrastato con la loro intensità. Pur considerando la differenza di valore tra le due squadre, una formazione che lotta per la salvezza non può entrare in campo con questo atteggiamento. Dobbiamo capire cosa non ha funzionato, resettare e ripartire con il giusto spirito”.

La sfida contro Imola si disputerà domenica alle 18 al PalaPadua e sarà trasmessa in live streaming per gli abbonati sulla piattaforma LNP Pass. La direzione arbitrale sarà affidata ai signori Silvestri e Rosato, entrambi di Roma.

