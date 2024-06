Prima domenica d’estate: spiagge iblee prese d’assalto. A Marina di Ragusa sventola la bandiera blu. Ecco le previsioni meteo

RAGUSA – Oggi, le coste iblee sono state prese d’assalto dai bagnanti a causa delle temperature elevate che hanno caratterizzato la giornata. In particolare, Marina di Ragusa ha visto un’affluenza straordinaria di persone desiderose di godersi il mare e il sole. La località balneare, già famosa per la qualità delle sue acque e dei suoi servizi, ha recentemente issato la Bandiera Blu, simbolo di eccellenza ambientale, durante una cerimonia che ha ulteriormente sottolineato l’attrattiva di questa meta per le famiglie.

La Bandiera Blu: Un Riconoscimento di Qualità

La Bandiera Blu, ottenuta grazie alla qualità delle acque e dei servizi offerti, è un riconoscimento prestigioso che attira molti turisti e residenti verso Marina di Ragusa. La cerimonia di consegna, avvenuta pochi giorni fa, ha celebrato l’impegno della comunità locale e delle autorità nella preservazione dell’ambiente e nella promozione di un turismo sostenibile. Questo evento ha sicuramente contribuito all’affluenza odierna, rendendo Marina di Ragusa una delle località più gettonate della provincia.

Previsioni Meteo: Temperature Elevate e Cieli Sereni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni a Ragusa indicano condizioni stabili con temperature elevate e cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi. Le temperature oscilleranno tra i 20°C e i 29,6°C, con sensazioni termiche leggermente superiori. I venti saranno prevalentemente leggeri o moderati, provenienti da diverse direzioni, e l’umidità sarà contenuta. La pressione atmosferica si manterrà stabile, creando un clima ideale per le attività all’aperto.

Dettagli Meteo per i Prossimi Giorni

Lunedì 24 Giugno:

Notte: Nubi sparse con temperature intorno ai 20°C e venti leggeri da Nord-Nord Est.

Nubi sparse con temperature intorno ai 20°C e venti leggeri da Nord-Nord Est. Mattina: Cielo sereno con temperature fino a 27,8°C e venti moderati da Ovest-Sud Ovest.

Cielo sereno con temperature fino a 27,8°C e venti moderati da Ovest-Sud Ovest. Pomeriggio: Cielo coperto con temperature massime di 29,3°C e venti moderati da Ovest.

Cielo coperto con temperature massime di 29,3°C e venti moderati da Ovest. Sera: Nubi sparse con temperature intorno ai 21,6°C e venti leggeri da Ovest.

Martedì 25 Giugno:

Notte: Nubi sparse con temperature intorno ai 22,8°C e venti leggeri da Nord.

Nubi sparse con temperature intorno ai 22,8°C e venti leggeri da Nord. Mattina: Cielo coperto con temperature fino a 22,5°C e venti leggeri da Ovest-Nord Ovest.

Cielo coperto con temperature fino a 22,5°C e venti leggeri da Ovest-Nord Ovest. Pomeriggio: Cielo coperto con temperature massime di 29,6°C e venti forti da Est-Sud Est.

Cielo coperto con temperature massime di 29,6°C e venti forti da Est-Sud Est. Sera: Cielo sereno con temperature intorno ai 20,2°C e venti leggeri da Est-Nord Est.

Mercoledì 26 Giugno:

Notte: Cielo sereno con temperature intorno ai 19,8°C e venti leggeri da Est-Nord Est.

Cielo sereno con temperature intorno ai 19,8°C e venti leggeri da Est-Nord Est. Mattina: Cielo sereno con temperature fino a 28°C e venti moderati da Ovest-Nord Ovest.

Cielo sereno con temperature fino a 28°C e venti moderati da Ovest-Nord Ovest. Pomeriggio: Cielo sereno con temperature massime di 29,6°C e venti forti da Est-Sud Est.

Cielo sereno con temperature massime di 29,6°C e venti forti da Est-Sud Est. Sera: Cielo sereno con temperature intorno ai 20,4°C e venti leggeri da Est-Sud Est.

Giovedì 27 Giugno:

Notte: Cielo sereno con temperature intorno ai 19,8°C e venti leggeri da Nord Est.

Cielo sereno con temperature intorno ai 19,8°C e venti leggeri da Nord Est. Mattina: Cielo sereno con temperature fino a 27,2°C e venti leggeri da Est.

Cielo sereno con temperature fino a 27,2°C e venti leggeri da Est. Pomeriggio: Cielo sereno con temperature massime di 28,9°C e venti leggeri da Sud.

Cielo sereno con temperature massime di 28,9°C e venti leggeri da Sud. Sera: Cielo sereno con temperature intorno ai 20,4°C e venti leggeri da Est-Sud Est.

Con le previsioni che indicano giornate soleggiate e temperature elevate, Ragusa si prepara a vivere un periodo di piena estate. Si consiglia ai residenti e ai turisti di prestare attenzione alle variazioni climatiche e di approfittare delle splendide giornate per godersi le bellezze naturali della regione. Foto tratta da Ragusa.online

