Domani, 14 luglio, a Modica lutto cittadino per Noemi e Giuseppe

Domani, 14 luglio, lutto cittadino a Modica per la morte della giovane Noemi Fiore e per Giuseppe Galfo. In occasione dell’ultimo saluto che la città darà a due giovani vite spezzate troppo presto, il Comune ha deciso di condividere il dolore delle famiglie mettendo le bandiere a mezz’asta sui balconi di Palazzo San Domenico.

LA RICHIESTA DI ABBASSARE LE SARACINESCHE AI COMMERCIANTI

La decisione è stata presa dal sindaco Maria Monisteri che ha anche inviato una lettera ufficiale all’associazione dei Commercianti chiedendo loro di dare un segnale di partecipazione al dolore della Città, abbassando le saracinesche in segno di cordoglio durante le esequie funebri.